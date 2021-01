Il Milan di Stefano Pioli, in vista della prossima estate di calciomercato, potrebbe pensare al profilo di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli del grande ex giocatore ed allenatore rossonero Gennaro Gattuso



Il Milan continua a lavorare in ottica futura e, quindi, dopo aver praticamente chiuso una finestra invernale con diversi colpi, si prepara al calciomercato estivo con l’intento di far fare, ad una rosa già di alto livello, il vero e proprio salto di qualità.

Uno degli acquisti più discussi dello scorso settembre è stato quello di Sandro Tonali, centrocampista arrivato dal Brescia dopo il duello con l’Inter di Beppe Marotta. Il classe 2000 però, in questi primi mesi con la maglia del Milan, non ha convinto al 100% nè sul piano del rendimento nè su quello delle motivazioni, visti gli scarsi miglioramenti in un arco di tempo già importante. In tal senso, Maldini e soci potrebbero correre ai ripari.

Calciomercato Milan, idea Lobotka | I dettagli

Il nome nuovo per il centrocampo del Milan potrebbe essere quello di Stanislav Lobotka, mediano del Napoli di Gennaro Gattuso. Il giocatore, arrivato in azzurro dal Celta Vigo per circa 24 milioni di euro, ha finora trovato pochissimo spazio nella rosa allenata da Ringhio e potrebbe cambiare aria.

Nonostante la lunghezza del suo contratto, in scadenza nel 2024, il Napoli potrebbe abbassare le pretese per Lobotka vista la sua non centralità nel progetto azzurro e chiedere una cifra vicina ai 15 milioni di euro per il cartellino. Lo slovacco è un classe 1996 e in questa stagione non è mai partito da titolare in Serie A.