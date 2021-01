Calciomercato Milan, addio Rebic | Scambio e ritorno in Germania

Paolo Maldini vorrebbe aggiungere alla rosa di Stefano Pioli un altro giovane talento, sacrificando Ante Rebic

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è molto attento alle situazioni dei giovani talenti in giro per l’Europa. L’obiettivo è quello di rendere quello rossonero un club che abbia futuro, grazie all’acquisto di giocatori in grado di tenere bassa l’età media della squadra. Elementi d’esperienza ci sono, come per esempio Kjaer, Ibrahimovic e Mandzukic. Ma è chiaro che il dt voglia puntare sui giovani. Una delle sue suggestioni è Dani Olmo, trequartista del Lipsia.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo last minute | Tentativo con la big di Serie A!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pirlo osservato speciale | Suggestione dalla Germania

Milan, per Dani Olmo si tenta lo scambio con Rebic

Dani Olmo è stato acquistato dal Lipsia l’anno scorso a gennaio, per 21 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria. Con la maglia delle ‘lattine‘ si è imposto come uno degli elementi migliori. Il suo valore è quasi raddoppiato, arrivando a circa 40 milioni. Lo spagnolo piace al Milan, visto che è un classe ’98 tra l’altro con una discreta esperienza anche in Europa.

Maldini potrebbe arrivare a lui tramite uno scambio, ‘sacrificando’ Ante Rebic in estate. L’attaccante croato vale sui 25 forse 30 milioni di euro. Per lui si tratterebbe di un ritorno con la maglia del Lipsia, già vestita nella stagione 2014/15.