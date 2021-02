Alla vigilia della trasferta contro il Bologna di Mihajlovic, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: da Ibrahimovic a Mandzukic fino alla sfida con i rossoblù, ecco le parole del tecnico del ‘Diavolo’

Se da un lato il calciomercato invernale del Milan potrebbe essersi chiuso con gli ultimi acquisti di Mandzukic e Tomori, dall’altro la squadra di Stefano Pioli deve pensare alla complicata sfida di Serie A contro il Bologna. Sul match di domani con l’ex Mihajlovic sulla strada dei rossoneri, ha esordito in conferenza stampa Stefano Pioli: “La partita di domani contro il Bologna per noi è molto importante, per riuscire a vincere ti fanno sudare. Snodo? Lo sono tutti i match, il nostro obiettivo è quello di avere tutti al top della condizione fisica”.



Milan, Pioli sta con Ibrahimovic: “Non è razzista”

Tra i temi caldi degli ultimi giorni, in casa Milan, vi è certamente lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku, con la successiva espulsione per somma di ammonizioni dello svedese: “Zlatan non è una persona razzista, mettiamo un punto su questa vicenda nonostante non giustifichi quanto accaduto. Certe cose in campo, però, possono capitare”.

Ancora sullo svedese: “Ibra è determinato, ha bisogno di questw situazioni ma era dispiaciuto per aver lasciato la squadra in dieci”. Su Kjaer, Pioli è sicuro: “Si tratta di una pedina importante per noi, spero possa tornare presto a disposizione”.

Un pensiero, infine, su Mario Mandzukic: “Ha subito una distorsione alla caviglia ma ieri si è allenato. Se dovesse continuare così sarà convocato”.