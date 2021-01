Ore calde per il futuro di Edin Dzeko: la trattativa con l’Inter non decolla e Mourinho lo vuole al Tottenham. I dettagli

Gli ultimi giorni di calciomercato ruotano intorno alla figura di Edin Dzeko. L’attaccante è in rotta con la Roma e rischia di passare il resto della stagione da separato in casa. La società giallorossa cerca una soluzione sul mercato ed è a lavoro su più fronti per trovargli una sistemazione. L’Inter è in pole, ma nelle ultime ore si è fatta concreta anche l’ipotesi di un trasferimento in Premier League.

Calciomercato Inter, ipotesi Tottenham per Dzeko

Il Tottenham è interessato a Edin Dzeko. Il club di Londra deve infatti fare i conti con l’infortunio accorso ad Harry Kane durante l’ultimo match di campionato contro il Liverpool: “Si è fatto male ad entrambe le caviglie e non poteva andare avanti“, ha confessato José Mourinho a fine gara, aggiungendo: “È un ragazzo di grande spirito di sacrificio, rischia diverse settimane di stop“.

Il Tottenham potrebbe quindi sostituire Kane con Dzeko, attaccante da sempre stimato da Mourinho e che conosce bene la Premier League. L’affare con la Roma si chiuderebbe con la formula del prestito fino a fine stagione, con il club inglese che si sobbarcherebbe l’onere dello stipendio del bosniaco – sui 4 milioni -, Proprio lo stipendio blocca al momento l’affare tra Roma e Inter e lo scambio di cartellini tra Sanchez e Dzeko. I giallorossi preferirebbero questa soluzione, ma le vie del mercato sono infinite. E il richiamo della Premier è forte.