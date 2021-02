La probabile partenza verso la Roma di Alexis Sanchez potrebbe portare nuovi minuti a Christian Eriksen, trequartista danese di proprietà dell’Inter di Antonio Conte. L’ex stella del Tottenham si è rilanciato con un super gol nel derby di Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli



L’Inter ha riscoperto Christian Eriksen! Il giocatore danese, arrivato in nerazzurro nello scorso gennaio di calciomercato dal Tottenham di Josè Mourinho, è stato l’uomo decisivo del derby di Coppa Italia contro il Milan. Il classe 1992 sta trovando spazio nel ruolo di vice di Marcelo Brozovic, regista della Beneamata, ma potrebbe ritrovare una posizione a lui molto familiare.

Sitamo parlando del ruolo di trequartista dove Eriksen potrebbe tornare ad agire in questa seconda parte di stagione. La probabile partenza di Alexis Sanchez infatti aprirebbe le porte a questa ipotesi, con Dzeko che, se dovesse arrivare in nerazzurro, andrebbe ovviamente ad agire da prima punta.

Calciomercato Inter, Eriksen in trequarti | Le ultime

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, potrebbe tornare a pensare a schierare Eriksen nel ruolo di trequartista soprattutto a partita in corso. In diverse occasioni infatti, abbiamo visto come il tecnico leccese abbia cambiato durante il match la disposizione tattica della sua squadra, schierando Alexis Sanchez nella posizione di trequartista dietro Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Con l’arrivo di Dzeko e la partenza di Sanchez, Eriksen potrebbe tornare in quella posizione per convincere al 100% società e allenatore, soprattutto quest’ultimo.