Sanchez vuole giocare di più e l’Inter potrebbe decidere di cederlo per mettere in piedi uno scambio col Napoli: agli azzurri chiesto Mertens

Nonostante il buon apporto avuto in questa prima parte di stagione, soprattutto da subentrato, il futuro di Alexis Sanchez non sembra più legato alla maglia nerazzurra. L’attaccante cileno, infatti, sembra voler trovare più minutaggio e continuità in campo: aspetti che Conte non può garantirgli. A pesare sulla situazione l’assenza di competizioni diverse dalla Serie A e dalla Coppa Italia, per la quale sono potenzialmente rimaste tre gare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter-Roma, scambio Sanchez-Dzeko | Affare saltato!

Calciomercato Inter, scambio in attacco col Napoli

Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra potrebbe valutare una cessione last minute per l’ex Manchester United, concretizzando uno scambio con il Napoli. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, alla corte di Gattuso arriverebbe Sanchez, mentre a Milano si aggregherebbe Mertens, chiuso da Osimhen, Petagna e Lozano, oltre a una condizione fisica non ottimale. Un affare da chiudere in pochissime ore, con il calciomercato che chiuderà lunedì, a conclusione di un mese con pochi colpi e solo qualche ritocco.