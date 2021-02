IL Milan guarda al futuro con un colpo da sogno, a costi decisamente contenuti, per il prossimo calciomercato estivo: ecco il top player per i rossoneri di Pioli

Pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale ed in casa Milan il focus è tutto sulla prossima sfida di campionato contro il Bologna. Domani alle 15:00 il match contro la squadra dell’ex Mihajlovic, con la dirigenza meneghina concentrata sui prossimi movimenti in vista della stagione 2021/22. Può prendere quota l’opzione che porta al top player, in uscita dalla big: super colpo a costi contenuti.

Calciomercato, colpaccio Milan: top player con lo sconto

Un’annata decisamente positiva quella che il Milan sta mostrando negli ultimi mesi. Al netto dell’amara sconfitta in Coppa Italia, i rossoneri restano primi con le probabilità di una qualificazione alla prossima Champions sempre più alta. In tal senso, la dirigenza rossonera valuta un super colpo da Madrid, approfittando degli eccellenti rapporti con la dirigenza del Real.

Si tratta dello spagnolo Isco che sembrerebbe ormai aver chiuso la sua esperienza con la maglia delle ‘Merengues’. Dall’attuale richiesta di 20 milioni di euro, il Real Madrid scenderebbe a 15 milioni nell prossimo mercato estivo. Una cifra decisamente alla portata del Milan che accoglierebbe Isco come uno dei colpi di maggior spessore in vista della prossima stagione.

Isco avrebbe, secondo quanto riportato da ‘OKDiario’, già riferito al Real la sua voglia di cambiare aria per rilanciarsi. In scadenza nel giugno 2022, Isco in stagione ha collezionato 14 presenze con 1 assist e soli 473′ in campo, con prestazioni decisamente negative agli ordini di Zidane.