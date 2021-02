Kylian Mbappé a fine stagione probabilmente lascerà il Paris Saint Germain e le voci di calciomercato non si placano. Su di lui Liverpool e Real Madrid, con gli inglesi in testa

Nelle incertezze che accompagnano il futuro della giovane stella francese del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé, qualche conferma arriva direttamente da Canal + France che parla del corteggiamento di Liverpool e di Real Madrid per quello che sarà il romanzo del calciomercato estivo.

Calciomercato Psg, Liverpool e Real alla porta per Mbappé | Le ultime

Indeciso se proseguire la sua carriera al Psg, che gli ha offerto il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, il talentino campione del mondo 2018 con la Francia, Mbappé, è corteggiato da due grandi squadre come Liverpool e Real Madrid, con gli inglesi in testa per potersi accaparrare le prestazioni dell’attaccante dalla prossima stagione.

Secondo quanto riferiscono i media francesi, infatti, i Reds starebbero cercando un sostituto all’egiziano ex Roma Mohammed Salah, in scadenza con il club nel 2023 che, come il suo compagno di reparto del Psg, non ha ancora deciso se prolungare la sua avventura in terra inglese. I contatti, tra l’altro, per il rinnovo non stanno andando come lui si augura. Proprio per questo motivo, e per l’amore dell’allenatore tedesco del Liverpool Jurgen Klopp nei confronti di Mbappé, la dirigenza della squadra ha avviato un forte pressing per portare in Inghilterra il classe ’98.

Il Real Madrid, invece, dal canto suo, per poter acquistare l’attaccante parigino dovrebbe rinunciare a qualche big in rosa, visti gli evidenti problemi finanziari del team madrileno.

Comunque andrà, ci aspetta un emozionante mercato.

M.P.