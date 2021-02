La Roma potrebbe vedere sfumare la pista Massimiliano Allegri. Rivelazione importante sul tecnico ex Juventus e Milan

Massimiliano Allegri non ha ancora trovato una nuova panchina, nonostante sia stato accostato a diverse squadre. In estate sembrava ad un passo dall’Inter come sostituto di Antonio Conte., ma l’operazione non si è concretizzata. Negli ultimi tempi anche il Psg aveva pensato a lui, virando però su Pochettino.

Negli ultimi tempi Allegri è stato accostato anche all Roma, alla luce della complessa situazione di Paulo Fonseca. Nelle ultime ore il General manager giallorosso Tiago Pinto è stato avvistato nello stesso hotel dell’ex allenatore della Juventus, nonostante la smentita della società su un reale incontro tra i due.

Calciomercato Roma, la rivelazione su Allegri

Nel frattempo arrivano indizi che sembrano vedere Allegri in Inghilterra. Cesare Pompilio ha parlato a Top calcio 24: “Ho parlato con Ambra (Angiolini, ndr) e mi ha detto che Allegri vuole andare in Premier League”.

Una rivelazione che può cambiare gli scenari di mercato della Roma e dello stesso Allegri. Nonostante gli accostamenti e gli indizi che rendono il suo approdo nella Capitale una possibilità concreta, la dichiarazione della compagna cambia le carte in tavola. Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina, ma probabilmente non in Italia.