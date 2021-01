Dopo il derby tra Inter e Milan, arrivano le sanzioni da parte del giudice sportivo: c’è la decisione riguardo Lukaku e Ibrahimovic

Dopo il derby tra Inter e Milan in Coppa Italia, terminato per 2-1 in favore dei nerazzurri, arrivano le decisioni del giudice sportivo in merito a Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Non c’è nessuna sanzione extra per i due dopo il litigio avvenuto a fine primo tempo, entrambi dovranno scontare un turno di squalifica: il belga per via dell’ammonizione rimediata nonostante la diffida e lo svedese per l’espulsione avvenuta dopo aver ricevuto i due cartellini gialli. Fermato anche Hakimi che salterà l’andata contro la Juventus così come Lukaku, anche lui è stato ammonito ed era diffidato.