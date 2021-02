Il Milan vince in casa del Bologna grazie ai gol di Rebic e Kessie e rimane in testa alla classifica

Il Milan conferma il primo posto in classifica vincend0 al Dall’Ara con il Bologna per 2-1. Tre punti fondamentali per la squadra di Stefano Pioli, per restare a distanza di sicurezza dall’Inter che scenderà in campo questa sera col Benevento.

La sblocca Ante Rebic di tapin dopo l’errore dal dischetto di Zlatan Ibrahimovic. La partita sembra in controllo dei rossoneri nonostante la grande occasione del Bologna salvata da Donnarumma. Il secondo tempo mette ancora più in discesa il match per i rossoneri: altro calcio di rigore, questa volta trasformato da Kessie che mette in ghiaccio il match. La partita si riapre al minuto 80 con il gol dell’ex Poli che riaccende le speranze degli uomini di Mihajlovic. Donnarumma, decisivo poco dopo sul colpo di testa di Soriano, regala i 3 punti al Milan dopo 15 minuti di sofferenza.

Bologna-Milan 1-2, tabellino marcatori

Bologna-Milan 1-2

26′ Rebic, 53′ Kessie, 81′ Poli

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 46 punti; Inter 41; Roma 37; Juventus* e Atalanta 36; Napoli* e Lazio 34; Verona e Sassuolo 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Bologna** 20; Udinese, Spezia e Genoa 18; Torino** 15; Cagliari 14; Parma 13; Crotone 12

*una partita in meno

**una partita in più