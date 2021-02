Manca pochissimo alla chiusura del calciomercato invernale ed i club come Inter e Juventus sono già proiettati alla prossima estate: colpo stellare a costo zero, può decidere Messi

Sono ore calde per i club italiani, a caccia degli ultimi colpi quando manca molto poco alla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Alla finestra da tempo per il top player in scadenza a giugno, potrebbero arrivare novità importanti per Inter e Juventus: Messi decisivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio definitivo | Un solo ostacolo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter-Roma, scambio Sanchez-Dzeko | Affare saltato!

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Inter e Juventus, colpo Aguero: c’è la promessa

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, in casa Barcellona ci sarebbe la volontà ferma di trattenere Leo Messi. Dopo una spaccatura nata la scorsa estate e tutt’altro che sanata, per convincere la ‘Pulga’ a restare in Catalogna la società blaugrana avrebbe in mente ben 8 acquisti di spessore, per rilanciare il progetto tecnico del Barcellona.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tra le ‘promesse’ al 10 argentino vi sarebbe anche l’amico e connazionale Sergio Aguero, in scadenza a giugno con il Manchester City e destinato a lasciare la squadra di Guardiola nel 2021. Su Aguero vi sono da tempo gli occhi di Inter e Juventus che quindi, tuttavia, dovranno con ogni probabilità arrendersi al pressing dei catalani.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, bomber mondiale | Ronaldo ‘accontentato’

LEGGI ANCHE >>>Sampdoria-Juventus, Pirlo in conferenza stampa | Novità su Dybala

Aguero dovrebbe quindi trasferirsi al Barcellona, a zero, per fare coppia con Messi: la strada che porta al ‘Kun’ pare dunque sempre più tortuosa per le italiane.