Olivier Giroud ha preso la sua decisione: sciolto ogni dubbio sul suo futuro immediato

Da diverse settimane il futuro di Olivier Giroud è in bilico. Diverse big italiane sono sulle tracce dell’attaccante francese da diverso tempo, in particolare l’Inter che continua a cercare un vice Lukaku, ma nessuno ha mai sferrato l’attacco decisivo per chiudere la trattativa. Anche dalla Spagna Giroud ha diversi estimatori.

Giroud non riesce a trovare il giusto spazio nel Chelsea, soprattutto da quando è arrivato Timo Werner. Il campione del mondo ha deciso il suo futuro e ha preso una decisione che elimina qualsiasi dubbio sul suo futuro immediato.

Calciomercato, Giroud rimane al Chelsea | inter e Juventus a giugno

Giroud ha deciso di rimanere al Chelsea almeno fino al termine della stagione, provando a ritagliarsi il suo spazio da qui a giugno, sfruttando il fattore del nuovo allenatore Tuchel che potrebbe rivalutarlo. Sciolto, quindi, ogni dubbio su un suo possibile approdo in Italia in questo mercato di gennaio.

A giugno Giroud si libererà a parametro zero e potrà scegliere la sua prossima squadra. In chiave Juventus e Inter potrebbe rivelarsi un’occasione ghiotta e potrebbe nascere un derby d’Italia in chiave calciomercato per accaparrarsi il centravanti ex Arsenal.