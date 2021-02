Ultime ore di calciomercato movimentate per l’Inter, in arrivo una proposta di scambio dalla Premier League: la decisione

È una stagione particolare quella che sta vivendo l’Inter, che dopo diversi alti e bassi vuole rialzarsi in maniera definitiva per cercare l’assalto allo scudetto. I nerazzurri sono già usciti dalle competizioni internazionali e ora per raddrizzare la stagione devono obbligatoriamente fare bene in Italia.

L’obiettivo principale adesso è quello dello scudetto ma chiaramente anche la Coppa Italia sarebbe importante per riportare un trofeo a Milano (sponda nerazzurra) dopo dieci anni dall’ultima volta. La compagine allenata da Antonio Conte se la vedrà in semifinale contro la Juventus, il 2 ci sarà l’andata e il 9 il ritorno.

Calciomercato Inter, Sanchez in uscita: il Liverpool ci prova e propone Origi

Prima di queste due gare, però, la società si sta dedicando al calciomercato per chiudere gli affari nelle ultime 48 ore. Ieri si è parlato molto dello scambio tra Sanchez e Dzeko ma alla fine le parti non hanno trovato un accordo e non si è fatto più nulla.

Il cileno però vorrebbe andare via per avere maggiore minuti e per questo si sta cercando una nuova soluzione. Il Liverpool sarebbe interessato e starebbe pensando di proporre all’ultimo uno scambio con Divock Origi, che con i ‘Reds’ non trova più spazio e ha collezionato soltanto sei presenze.

L’Inter però non sembra interessata al profilo proposto e per questo motivo sarebbe pronta a rifiutare un’eventuale proposta.