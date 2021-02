Ivan Perisic corteggiato da diverse squadre in Bundesliga: l’Inter è disposta a privarsi del croato ma il giocatore ha rifiutato due destinazioni

Ultimi giorni di mercato dove potrebbe delinearsi il futuro di Ivan Perisic. Il suo rendimento con l’Inter non è quello che il club si aspettava, 17 presenze e 1 solo gol in campionato, e la società sta pensando di cederlo. Diversi club si sono interessati a lui, in particolare dalla Bundesliga.

Il Borussia Dortmund, in difficoltà in campionato, ha mostrato un interesse concreto nei confronti di Perisic. Per il croato sarebbe un ritorno dopo le due stagioni al Dortmund dal 2011 al 2013. Perisic avrebbe rifiutato la proposta del Borussia Dortmund che punterebbe a un prestito di 6 mesi.

Calciomercato Inter, doppio rifiuto di Perisic

Anche l’Hertha Berlino da diverse settimane prova Aad accaparrarsi Perisic ma il croato ha espressamente detto di non gradire la destinazione. Preferirebbe una destinazione in Premier League e si è aperto uno scenario che lo vedrebbe in bianconero al posto di Bernardeschi, che si trasferirebbe in nerazzurro. L’Inter è disposta a lasciare partire l’ex Bayern Monaco che ha ancora un contratto fino al 2022 con i nerazzurri.

Anche la Spagna sarebbe una meta gradita al croato ma attualmente nessuna pista sembra essere veramente calda. Le uniche due squadre che corteggiano Perisic non hanno ricevuto la volontà del calciatore e attualmente la situazione rimane in una fase di stallo.