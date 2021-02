Ancora incerto il futuro di Gianluigi Buffon nella Juventus, ma il suo agente, Silvano Martina, svela la data dell’incontro

In casa Juventus non c’è solo Cristiano Ronaldo come uomo dei record, ma anche Gianluigi Buffon. Infatti l’estremo difensore bianconero è il calciatore con più presenze in Serie A nella storia. Ad oggi però il suo futuro a Torino non è ancora deciso, ed a sciogliere i dubbi ci pensa il suo agente Silvano Martina.

Calciomercato Juventus, Martina sul rinnovo di Buffon: “Incontro a marzo”

Gianluigi Buffon a giugno vedrà scadere il proprio contratto con la Juventus, ma ad oggi nulla è deciso sul suo futuro. A svelare importanti dettagli è il suo agente Silvano Martina, che ai microfoni di CMIT TV di Calciomercato.it svela: “Con la Juventus abbiamo un appuntamento a marzo. Valuteremo la situazione a 360 gradi poi si deciderà se continuare o meno”.

Poi l’agente svela il segreto dell’estremo difensore dichiarando: “Il suo segreto è sicuramente la sua professionalità e l’amore per il lavoro che svolge. Ma la sua importanza la ha anche la serenità in famiglia, con la quale affronti meglio ogni cosa”.