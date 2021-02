La Roma vede finalmente arrrivare l’ufficialità del ritorno di Stephan El Shaarawy: c’è il comunicato del club

Dopo quasi due anni in Cina con la maglia dello Shanghai Shenhua, Stephan El Shaarawy torna finalmente in Italia a vestire la maglia della Roma. Dopo giorni di trepidante attesa arriva l’ufficialità attraverso un comunicato ufficiale del club.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, colpo di scena Allegri | “Vuole la Premier”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter-Roma, scambio Sanchez-Dzeko | Affare saltato!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Juventus, super colpo a zero | Messi decisivo!

Calciomercato Roma, finalmente El Shaarawy: UFFICIALE il ritorno

Finalmente Stephan El Shaarawy torna a vestire la maglia della Roma. Il ‘Faraone’ ha a lungo voluto il ritorno in giallorosso, che era stato vicino già nella scorsa estate, ma poi tutto sfumò. A distanza di circa quattro mesi l’attaccante torna nella capitale, svincolandosi dallo Shanghai Shenhua, in cui ha collezionato solo 16 presenze in un anno e mezzo.

Dopo aver effettuato le visite mediche ieri, il ‘Faraone’ viene ufficializzato sul sito ufficiale della Roma con un comunicato che recita: “L’AS Roma è lieta di annunciare il ritorno di Stephan El Shaarawy. L’attaccante vestirà nuovamente la maglia giallorossa dopo l’esperienza dal 2016 al 2019”. Poi le prime parole del calciatore: “Quando sono arrivato a Roma la prima volta mi sono reso conto che questa città e questo Club ci mettono poco a entrarti dentro. Quando sono andato via ho capito che ti restano nel cuore per sempre. Ora non vedo l’ora di lottare in campo”.