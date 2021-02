Calciomercato Inter, salta Sanchez-Dzeko | Tentativo shock del Chelsea

E’ saltato lo scambio tra la Roma e l’Inter che avrebbe portato Dzeko a Milano e Sanchez in giallorosso: ecco il tentativo del Chelsea

Il fatto che Edin Dzeko sia in rottura con Paulo Fonseca, pone la posizione del centravanti bosniaco all’interno della Roma in bilico. Tante sono le squadre alla ricerca di un attaccante, anche in Serie A. L’Inter ci ha provato con uno scambio, inserendo Alexis Sanchez nella trattativa, conclusasi con un nulla di fatto. Infatti, per quanto i due stipendi siano molto simili (al netto, 7,5 per il bosniaco e 7 per il cileno) l’ingaggio al lordo di Dzeko è molto più alto di quello di Sanchez. Insomma, la situazione finanziaria del club nerazzurro e la differenza dei ruoli dei due giocatori hanno influito molto.

Roma, per Dzeko tentativo del Chelsea

Visto lo scambio saltato tra Inter e Roma, il Chelsea potrebbe pensare a ingaggiare Edin Dzeko. Con l’esonero di Lampard e l’arrivo di Tuchel in panchina, le cose tra i Blues sono cambiate e alcuni ‘pupilli’ del manager inglese non hanno più quel minutaggio assicurato.

L’idea del Chelsea sarebbe quella di imbastire uno scambio che porterebbe il centravanti bosniaco a Londra, mentre a Roma arriverebbe Tammy Abraham. Uno scambio di prestiti tra i due centravanti, anche se la Roma sembra molto restia ad accettare quest’offerta ed è propensa al rifiuto.