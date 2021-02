Caso Suarez, le ultime novità dalla FIGC | Il comunicato UFFICIALE

Il caso relativo Luis Suarez continua a far discutere non poco il mondo del calcio. La FIGC ha appena diramato un nuovo comunicato per aggiornare sulle vicende giudiziarie: ecco le ultime novità

Ormai da mesi si parla del caso relativo Luis Suarez e l’esame farsa per l’ottenimento del passaporto italiano per finalità sportive. La FIGC ha ritenuto opportuno pubblicare un nuovo comunicato per fare il punto della situazione sulla vicenda: “In relazione alle notizie di stampa in ordine alle iniziative assunte dalla Procura Federale con riferimento all’indagine della Procura della Repubblica di Perugia sul caso Suarez, si precisa che il Procuratore Federale, sin dal settembre scorso, ha formalmente richiesto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Perugia per le esigenze del procedimento disciplinare sportivo”.

La FIGC fa il punto della situazione sulla richiesta degli atti: “Il Procuratore di Perugia Dott. Raffaele Cantone, ritenendo la sussistenza del segreto istruttorio, ha negato l’ostensione degli atti dell’indagine penale ai sensi dell’art. 329 del codice di procedura penale, riservandosi di trasmetterli alla fine dell’indagine ancora in corso, allorquando, in base al codice di procedura penale, sarebbero cessate le esigenze correlate al segreto istruttorio fissato dalla legge”.

LEGGI ANCHE >>> Caso Suarez: “Squalifiche pesanti” | Punti di penalizzazione!

Caso Suarez, la FIGC chiarisce la sua posizione: le ultime

Una forte precisazione arriva sulla posizione della FIGC e sui prossimi passi giudiziari: “Tanto rilevato è evidente che la Procura federale della FIGC, in base alle norme delle leggi dello Stato e del vigente Codice di Giustizia Sportiva non può che rispettare le determinazioni dell’Autorità giudiziaria ordinaria, nello spirito di proficua collaborazione istituzionale che ha sempre improntato i rapporti tra Organi di giustizia ordinaria ed Organi di giustizia sportiva”.