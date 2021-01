Calciomercato, Allegri su de Ligt e Koulibaly | Cifre e dettagli

Massimiliano Allegri potrebbe presto trovare una nuova panchina dove rimettersi in gioco. Il tecnico ex Juventus e Milan ha già in mente alcuni super colpi da portare a termine: ecco i dettagli

Massimiliano Allegri è ormai da diversi mesi alla ricerca di una panchina dove possa tornare ai massimi livelli. Il tecnico ex Juventus, secondo quanto riporta ‘don balon’, sarebbe in pole position per la panchina del Real Madrid in caso di addio di Zinedine Zidane. Se dovesse arrivare un altro passo falso contro l’Huesca, Florentino Perez sembra pronto al ribaltone e il tecnico italiano potrebbe sedere sulla panchina dei Blancos.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Inter beffate | Il talento va da Klopp

Calciomercato Juventus, Allegri ne punta due in difesa: c’è anche de Ligt

La Juventus dovrà stare attenta alle intenzioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico pare intenzionato a rinforzare dapprima la difesa e ha puntato due tra i nomi più importanti della Serie A. Il primo è quello di de Ligt, uno dei perni dei bianconeri, il secondo è Koulibaly. Il centrale olandese ha una valutazione di circa 80-85 milioni di euro ed è in scadenza nel 2024, mentre il calciatore del Napoli potrebbe partire a fronte di 65-70 milioni e il suo contratto è in scadenza nel 2023.