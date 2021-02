Le ultime ore di calciomercato potrebbe riservare delle sorprese anche alle big d’Italia: cessione possibile nell’ultimo giorno

Ancora pochissime ore, poi terminerà la sessione invernale di calciomercato. L’Inter è sempre molto attiva per qualche innesto funzionale al progetto di Conte, ma potrebbero arrivare novità per quanto riguarda una cessione immediata del club nerazzurro.

Calciomercato Inter, suggestione Perisic in Spagna

Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” nel mirino dell’Atletico Madrid sarebbe finito l’esterno croato dell’Inter, Ivan Perisic, schierato da titolare nell’ultima sfida di campionato contro il Benevento. In caso di addio di Vitolo al Valencia, ecco che Simeone avrebbe scelto proprio il giocatore nerazzurro per rinforzare la compagine spagnola.

Le ultime ore di calciomercato saranno così decisive per il possibile trasferimento dell’ex Bayern Monaco, tornato in estate dopo l’avventura in Bundesliga. Per lui possibile cessione in extremis, proprio a poche ore dalla chiusura della finestra invernale di mercato: il croato sembrerebbe propenso ad accettare per giocare la Champions League.

L’Inter potrebbe così pensare ad un addio in prestito per i prossimi sei mesi prima di rituffarsi all’impegno di Coppa Italia contro la Juventus.