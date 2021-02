La Juventus ha ricevuto una super proposta per Demiral dalla Premier League: offerta rifiutata, ma Pirlo non ci sta

Novità in sede di calciomercato per la Juventus. È arrivata, infatti, una super proposta dalla Premier League per un difensore dei bianconeri. Si tratta di Merih Demiral, cercato dal Liverpool per fronteggiare l’assenza di Van Dijk che salterà ancora qualche mese. Secondo il noto profilo Twitter di indiscrezioni di mercato ‘Indykaila’, gli inglesi avrebbero offerto la considerevole cifra di 50 milioni di euro, ma la ‘Vecchia Signora’ pare abbia rispedito al mittente. La società vuole puntare fortemente sul turco per la retroguardia del futuro, ma Pirlo non ci sta.

Calciomercato Juventus, rifiutati 50 milioni per Demiral: Pirlo spazientito

Momenti di incomprensione in casa Juventus per quanto riguarda temi legati al calciomercato. La dirigenza avrebbe rifiutato un’importante offerta per Demiral di 50 milioni di euro da parte del Liverpool, che deve rimpiazzare per il resto della stagione l’infortunato Van Dijk. Pirlo, però, pare non abbia preso bene questa decisione.

Il tecnico, infatti, avrebbe preferito sacrificare per quella cifra il difensore (che non è un titolare nella retroguardia) e accumulare un tesoretto rilevante per puntare forte a due acquisti. In primis un altro centrale (preferibilmente sempre pronto e giovane) e, poi, anche il vice-Morata, che i bianconeri cercano da ormai diverso tempo.

La società, però, vuole puntare fortemente per il futuro sul 22enne, arrivato dal Sassuolo nel 2019 per un costo di 18 milioni. Diversa linea di vedute, perciò, nella ‘Vecchia Signora’, con Pirlo che deve conquistare appieno la fiducia del club dopo un inizio di stagione non positivo.

