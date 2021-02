La Juventus si occupa anche delle cessioni sul fronte calciomercato: è fatta per il trasferimento di Khedira all’Hertha Berlino, via libera per il sostituto dalla Premier

La Juventus continua la scalata in Serie A alla ricerca delle parti alte della classifica. La società, inoltre, approfitta di queste ultime ore di calciomercato per cercare di risolvere alcune questioni spinose. Una riguardava sicuramente il futuro di Khedira, non più parte del progetto tecnico bianconero. Si sondava da tempo una possibile destinazione per il centrocampista, che ora sembra averla trovata. Starebbe per concludersi, infatti, il suo ritorno in Germania.

Calciomercato Juventus, visite e firma per Khedira all’Hertha: ipotesi Van De Beek

Khedira torna in Patria. Secondo quanto riferisce ‘Kicker’, sarebbe fatta per l’approdo del centrocampista in Bundesliga all’Hertha Berlino. Fissate le visite mediche per l’ex Real Madrid, che poi si avvierà alla successiva firma del contratto.

Si risolve, così, la questione Khedira per la ‘Vecchia Signora’, che ormai non garantiva più spazio alla mezz’ala all’interno della rosa. I bianconeri, inoltre, si liberano in questo modo di un ingaggio abbastanza pesante e potrebbero sfruttare l’occasione per prendere qualcuno in prestito, girandogli lo stipendio del tedesco. Una possibile ipotesi vede il nome di Van De Beek, mezz’ala in forza al Manchester United che sta giocando pochissimo nei ‘Red Devils’. Situazione da monitorare, con la Juventus sempre attiva sul mercato.

