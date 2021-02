Klopp vuole De Paul dall’Udinese: l’offerta beffa sia la Juventus che l’Inter, da tempo sul giocatore

Jurgen Klopp può permettersi di avanzare pretese alla dirigenza del Liverpool a fronte dei numerosi risultati ottenuti con i Reds in questi anni. Con il rischio di vedere le partenze di Mohamed Salah e Sadio Mane condizionare il calciomercato estivo, ora il tecnico tedesco ha indicato l’innesto, che arriva dall’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus ed Inter, occhio al Liverpool | Pronti 70 milioni

Calciomercato, Juventus e Inter beffate

Si tratta di Rodrigo De Paul, attuale capitano dell’Udinese. Ancora 26enne, il trequartista argentino rappresenta un ottimo prospetto del calcio europeo, tanto da esser stato inseguito dall’Inter e dalla Juventus per diversi anni. Su indicazione di Klopp, la dirigenza dei Reds starebbe preparando un’offerta per la prossima estate, per portare il giocatore ad Anfield. L’operazione non andrebbe oltre i 20 milioni di euro, anche a fronte delle difficoltà economiche nelle quali riversa la società bianconera in questo momento. A confermarlo è ‘Don Balon’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Klopp rivela: “Può lasciare il Liverpool”

Allo stesso modo, anche il Leeds si sarebbe fatto avanti per De Paul, tuttavia l’approccio è sembrato molto timido. Klopp vuole rinfrescare subito la rosa ed evitare che qualcuno possa sentirsi appagato dai risultati raggiunti di recente. De Paul rientrerebbe in quel trittico di rinforzi che annovera anche Dembele e Szoboszlai sulla sua lista dei desideri.