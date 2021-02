La Juventus continua a essere molto interessata a uno degli attaccanti più rappresentativi del Milan ed è pronta all’affondo sul calciomercato. Ecco la decisione dei rossoneri

La Juventus segue con grande attenzione le prestazioni di Rafael Leao. L’attaccante rossonero si sta imponendo in questa stagione con la maglia del Milan, trovando gol e continuità. Fabio Paratici continua a desiderare il calciatore e inizia a pensare a un interessante scambio che potrebbe decollare sul calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo e la possibile trattativa tra le big di Serie A.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, super colpo a zero | Messi decisivo!

Calciomercato Juventus, scambio tra Leao e Douglas Costa. Maldini dice no

Negli ultimi giorni, il Milan è tornato su Douglas Costa. L’esterno potrebbe arrivare in rossonero in prestito con diritto di riscatto in estate, fissato a 21-22 milioni di euro. Paratici, però, ha già una carta in serbo per arrivare a Rafael Leao: aggiungere anche una parte cash di 7-8 milioni per arrivare a 30 milioni, valutazione che il Milan fa dell’attaccante. I rossoneri, però, non hanno intenzione di cedere l’attaccante che non è sul mercato. Metterebbero sul piatto solo cash per Costa.