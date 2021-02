Idea pazza della Juventus che coinvolge Demiral in un ipotetico scambio con la Roma

Ultimi giorni di mercato in cui la Juventus cercherà di chiudere la trattativa per Gianluca Scamacca. Tentativo anche per Emerson Palmieri che con Tuchel sta trovando poco spazio. I bianconeri lavorano, però, già per giugno.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, rifiutata maxi proposta | Pirlo non ci sta: il motivo

La società starebbe pensando di imbastire una trattativa con la Roma mettendo sul piatto Merih Demiral. Il Liverpool ha provato a tentare l’assalto per il turco ma i bianconeri non sono convinti. L’idea è quella di arrivare a due calciatori giallorossi in cambio di Demiral.

Calciomercato Juventus, Demiral e soldi per Mancini e Veretout

Gianluca Mancini e Jordan Veretout sono gli obiettivi della Juventus per giugno. La società vorrebbe tentare l’assalto ai due calciatori giallorossi offrendo Demiral. Attualmente, però, quella della Juve è solo un’idea affascinante.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Juventus e Inter beffate | Il talento va da Klopp

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Khedira lascia la Juve | Via libera per il sostituto!

Con tutta probabilità servirà un conguaglio economico di circa 22-23 milioni di euro ma l’ipotesi della Juventus potrebbe diventare una possibilità concreta. Impossibile pensare di portare a termine un’operazione di questo tipo in queste ultime ore di mercato. I bianconeri credono, comunque, nel talento di Demiral, e se ne priverebbero solo per profili considerati ideali per il progetto.