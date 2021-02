Il Napoli non vive un buon momento e potrebbe separarsi con Gattuso: c’è già una possibile destinazione per il tecnico

Non è un momento facile quello che sta vivendo il Napoli, che ha collezionato qualche passo falso di troppo nel mese di gennaio e ha bisogno di rialzarsi al più presto per poter dire la sua in questa stagione dopo aver già fallito l’obiettivo Supercoppa Italiana contro la Juventus.

In Serie A invece il distacco dalla vetta sembra essere ormai troppo ampio per puntare allo scudetto, anche se il Milan ha disputato una gara in più e il gap potrebbe leggermente ridursi in caso di vittoria contro la Juventus. Serve però un cambio di rotta e soprattutto maggiore continuità.

Calciomercato Napoli, nuova squadra per Gattuso: il valzer allenatori lo porta al Rangers

Il tecnico Gennaro Gattuso è stato confermato dalla società una settimana fa ma chiaramente la sua posizione potrebbe cambiare in caso di ulteriori passi falsi. Per lui però potrebbe esserci un valzer di allenatori che potrebbe favorirlo per rimetterlo subito sulla panchina di una nuova squadra.

Il Real Madrid infatti potrebbe cambiare allenatore visti i tanti risultati negativi e nel mirino c’è Jurgen Klopp, che lascerebbe dunque il Liverpool senza tecnico. I ‘Reds’ potrebbero puntare così su Steven Gerrard, che sta crescendo sulla panchina del Rangers. Ecco che quindi gli scozzesi potrebbero puntare su Gattuso per il futuro.

L’addio dalla Serie A non sarebbe il massimo ma l’esperienza in Scozia può rappresentare sicuramente una tappa intrigante.