Lo scambio Dzeko-Sanchez tra Roma ed Inter è saltato: l’attaccante rischia di restare fuori rosa fino a giugno e si scaglia contro l’agente. I dettagli

Il divorzio non s’ha da fare… oggi no, ma domani forse sì. Si può parafrasare così il controverso rapporto tra la Roma e il suo – ormai ex – capitano, Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco si è scagliato contro l’allenatore e la dirigenza ed è stato nuovamente messo sul mercato. Lo stipendio troppo alto del bomber ha però bloccato la trattativa con l’Inter che prevedeva uno scambio con Alexis Sanchez. I tempi stringono e la sensazione è che nulla si smuoverà, lasciando tutti scontenti.

Calciomercato Roma, salta lo scambio: Dzeko si scaglia sull’agente

Lo scambio Dzeko-Sanchez si può considerare ufficialmente saltato. A meno di clamorosi accordi nelle ultime ore, Roma ed Inter non hanno trovato la quadra. I nerazzurri – riporta il “Corriere dello Sport” – non potevano aumentare il monte ingaggi, i giallorossi non volevano pagare la differenza tra gli stipendi: circa 5 milioni. Difficili anche le piste estere: pagare Dzeko è un lusso sia per il Barcellona – alle prese con le beghe elettorali e con un calo del fatturato senza precedenti – che per le due squadre di Manchester.

Dzeko è destinato a rimanere a Roma un’altra volta, e non senza rimpianti. Il bosniaco non ha digerito che il suo nuovo agente invece di risolvere la situazione si sia dedicato ieri ad una partita a padel con Daniele De Rossi, altro assistito della sua scuderia. Ora servirà uno sforzo da parte di tutti: la diplomazia è già al lavoro, ma la sensazione è che comunque il rapporto sia irrecuperabile: a giugno, a prescindere dal futuro di Fonseca, la Roma e Dzeko proveranno di nuovo a separarsi. E l’Inter, questa volta, non vuole più fallire il colpo.