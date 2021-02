La Juventus potrebbe mettere a segno l’ultimo acquisto proprio nell’ultimo giorno di calciomercato: idea last minute per Pirlo



Saranno ore frenetiche in casa Juventus per l’ultimo giorno di calciomercato. Il club bianconero sarebbe propenso ad un nuovo innesto nel reparto offensivo con un’idea suggestiva last minute. Il colpo in attacco arriverebbe in prestito con Andrea Pirlo che potrebbe avere un’alternativa in attacco come vice Morata.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juventus e Inter beffate | Il talento va da Klopp

Calciomercato Juventus, Cerri in prestito a Torino

L’idea suggestiva sarebbe quella dell’attaccante del Cagliari, Alberto Cerri, che finora ha collezionato soltanto 125 in campionato. Un profilo last minute che sarebbe finito nel mirino del club bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Klopp rivela: “Può lasciare il Liverpool”

Le ultime ore di calciomercato potrebbe così regalare una sorpresa per Andrea Pirlo, che avrebbe bisogno di un nuovo rinforzo nel reparto offensivo con l’arrivo di un giocatore con caratteristiche differenti rispetto ai calciatori presenti in rosa.

Ore intense in casa Juventus con l’idea dell’ariete, classe 1996, che sta trovando poco spazio sotto la gestione di Di Francesco.