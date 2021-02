La Juventus potrebbe puntare decisa su Erling Haaland visto lo scenario in sede di mercato che si verrebbe a creare con il Real

Il Real Madrid è alla ricerca di giocatori per avviare un nuovo ciclo vincente. Florentino Perez deve gestire la grana legata al rinnovo di Karim Benzema, in scadenza nel 2022. Tanti sono gli attaccanti valutati dai Blancos per sostituire il francese, che terminerà la stagione ma che, in caso di mancato rinnovo, potrebbe andar via visti i quasi 34 anni. L’obiettivo è acquistare un calciatore più giovane e si potrebbe verificare il ‘classico’ incrocio di mercato con una squadra italiana, ovvero la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, idea dalla Roma | Demiral nello scambio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Idea last minute

Juventus, via libera per Haaland

Erling Haaland è uno dei centravanti più ambiti in questo momento, se non quello che si sta meglio comportando negli ultimi mesi. Il Real Madrid, però, avrebbe deciso di mollare la pista. Assistito da Mino Raiola, questo potrebbe significare una sorta di ‘via libera’ per la Juventus, con il centravanti norvegese che ha una clausola da 75 milioni di euro. Un colpo per i bianconeri che metterebbe le cose a posto in attacco per parecchi anni.

Al suo posto, il Real potrebbe puntare su Harry Kane, che si sarebbe proposto: Florentino Perez è un estimatore del centravanti inglese e vista l’assenza di clausole presenti nel suo contratto, oltre alla scadenza nel 2024, potrebbe arrivare a costare fino a 110 milioni di euro.