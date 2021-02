Arriva una novità importante in sede di calciomercato per la Juventus: ufficiale il passaggio di Khedira all’Hertha Berlino

Dopo un lungo tira e molla, la Juventus ha risolto la questione legata a Sami Khedira. Sei mesi ai margini della rosa, ma ora il centrocampista ha finalmente trovato una destinazione per il prosieguo della propria carriera. È ufficiale, infatti, il suo approdo in Bundesliga all’Hertha Berlino. Il tedesco lascia i bianconeri dopo cinque anni e mezzo. Era arrivato a parametro zero dal Real Madrid. Con la ‘Vecchia Signora’ ha conquistato cinque scudetti e quattro Coppe Italia.

Calciomercato Juventus, ufficiale la cessione di Khedira all’Hertha Berlino

Di seguito il comunicato dei tedeschi su Khedira: “Dalla ‘Vecchia Signora’ di Torino alla ‘Vecchia Signora’ di berlino: Sami Khedira si trasferisce dalla Juventus Torino all’Hertha BSC e ora giocherà per i biancazzurri. Il 33enne campione del mondo dal 2014, dopo più di dieci anni e 99 partite (21 gol e nove assist) in Serie A per i campioni d’Italia e 102 partite nella Liga (sei gol e sei assist) al Real Madrid, torna in Bundesliga!”.

Il giocatore ha rilasciato anche le prime parole: “L’Hertha ha fatto di tutto per prendermi e mi da la chance di tornare in Bundesliga. Gli sono grato e non vedo l’ora di tornare in campo. Sto bene fisicamente, vorrei aiutare la squadra con l’esperienza acquisita in questi anni e portare successi al club”.

E.T.