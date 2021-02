Edin Dzeko, bomber della Roma, potrebbe lasciare i giallorossi al termine di questa travagliata stagione sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca. L’esperto attaccante bosniaco stuzzica il Milan, a caccia di un successore di livello che non possa far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic



Edin Dzeko è uno dei nomi più caldi di queste ultime ore di calciomercato. Il bomber bosniaco, arrivato a Roma nell’estate del 2015, ha avuto diversi contrasti con Paulo Fonseca, ma non dovrebbe lasciare il club capitolino in questa finestra di gennaio. Discorso differente per l’estate, nella quale molte grandi società, soprattutto italiane, potrebbero tornare a farsi avanti prepotentemente per Dzeko.

Una di queste sarebbe il Milan di Stefano Pioli che, al termine della stagione, potrebbe salutare Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade proprio nell’estate 2021. Lo svedese non ha ancora dato certezze in vista della prossima annata e Dzeko, con le sue doti tecniche e fisiche, potrebbe essere il giusto erede dell’ex Manchester United.

Calciomercato Milan, sondaggio per Dzeko

E così il Milan avrebbe sondato la situazione per Dzeko che, in questa stagione con la Roma, ha totalizzato 15 presenze in Serie A mettendo a segno 7 gol e fornendo un assist ai suoi compagni. Il contratto dell’ex giocatore del Manchester City scade nel 2022 con un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro netti a stagione.