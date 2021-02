Dopo che le big italiane lo hanno osservato per diverso tempo, sembrerebbe ormai sfumare l’obiettivo in difesa: niente ritorno in Serie A

Mancano pochi minuti alla fine della sessione invernale di calciomercato, che alle ore 20 chiuderà definitivamente ai battenti. Nel frattempo le big italiane vedono sfumare un possibile colpo in difesa dalla Premier League. Juventus, Inter e Milan beffate dal ritorno in Bundesliga.

Calciomercato Serie A, Mustafi allo Schalke: sfuma il ritorno in Italia

Nelle scorse settimane di calciomercato le squadre di Serie A hanno attentamente tenuto sott’occhio la situazione legata a Shkodran Mustafi. Infatti il difensore dell’Arsenal quest’anno ha totalizzato solamente nove presenze tra Premier League e coppe, ma difficilmente da titolare. Una posizione dunque che lo vede in uscita dai ‘Gunners’, con Juventus, Inter e Milan che hanno guardato con interesse al suo profilo.

Il ritorno in Italia però dovrà essere rimandato per il difensore tedesco, che secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’ avrebbe trovato l’accordo per il ritorno in Germania, per giocare con la maglia dello Schalke. Dopo 11 anni dunque il centrale torna in patria e per la prima volta giocherà nella massima serie tedesca.