I giochi sono ufficialmente fatti. Si è chiusa questa sera la sessione di calciomercato invernale in Italia. Le compagini di Serie A da questo momento potranno attingere solo alla folta lista di svincolati

Tempo scaduto: questa sera si è conclusa la sessione di calciomercato invernale per quanto concerne il calcio italiano. Tra colpi andati a segno, affari saltati e suggestioni dell’ultima ora i giochi sono ufficialmente fatti e le squadre di Serie A hanno quindi completato i propri roster in vista della seconda e impegnativa fase di stagione. Non sono mancati colpi a costo zero come quelli di Mandzukic ed El Shaarawy, che potrebbero fare da apripista a quella fase di trasferimenti che di fatto non dorme mai: il mercato degli svincolati. Nell’elenco dei calciatori senza contratto ed in cerca di squadra i big non mancano e in caso di bisogno potrebbero anche tornare utili proprio ai top club del massimo campionato italiano. Per tutte le ultime notizie di giornata di calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Serie A, i big senza squadra: da Teixeira a Sturridge

Il gioiello più luminoso presente nella lista degli svincolati è certamente Diego Costa che a dicembre ha risolto il contratto con l’Atletico Madrid. Al netto dei problemi fisici il bomber ispano-brasiliano ha visto calare progressivamente il proprio impiego alla corte di Simeone fino alla separazione che lo porta ad essere ora tra i centravanti più appetiti del panorama europeo. Accostato spesso anche a big di Serie A come la Juventus, Costa avrebbe pretese importanti dal punto di vista dell’ingaggio ma garantisce forza fisica, comprovata esperienza internazionale ed anche la capacità di essere incisivo da subentrante. Recentemente concluso il contratto in Cina, Alex Teixeira è invece un autentico jolly offensivo, capace di interpretare diversi ruoli dell’attacco: pronto ad una nuova avventura dopo 5 anni lontano dal calcio europeo.

Per il reparto offensivo va segnalata la presenza anche dell’esperto Daniel Sturridge, ex Liverpool e Chelsea, oltre che dell’ex milanista Alexandre Pato, spesso e volentieri accostato a club di Serie A di media fascia. Altro attaccante dall’esperienza internazionale è il 28enne Ahmed Musa, ex CSKA che interpreta prevalentemente il ruolo di ala sinistra: a ottobre si è separato dall’Al-Nasr. A completare l’elenco degli attaccanti low cost di fascia leggermente inferiore ci sono poi i vari Niasse, Bony, Jesè, Diomande, Ferreyra, Boakye, Bojan e Farfan.

Negli altri ruoli è intrigante l’esperto brasiliano Ramires, ex stella del Chelsea reduce da un’avventura al Palmeiras, così come il difensore argentino Ezequiel Garay che ha vissuto in Liga le sue annate più luminose. Chiudono il quadro tra i profili futuribili per la Serie A vecchie conoscenze del calcio italiano come Romulo e Cacciatore.