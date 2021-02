Le big della Serie A continuano a guardare in casa Real Madrid con la possibilità di arrivare a colpi a parametro zero: Milan beffato!

Non solo per l’immediato, ma il calciomercato è sempre molto attivo anche in vista della prossima stagione. Le big d’Italia potrebbero pensare al colpo a parametro zero proveniente dal Real Madrid. In estate il top player della compagine spagnola sarebbe sul punto di dire addio per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera.

Calciomercato, assalto a Lucas Vazquez del Real Madrid

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” Lucas Vazquez non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Real Madrid. L’esterno a tutta fascia di Zidane starebbe già ascoltando diverse offerte in vista del prossimo anno: Napoli, Milan e Roma sarebbero molto interessate al giocatore “blancos”.

Il club partenopeo è in vantaggio attualmente su rossoneri e giallorossi: l’idea sarebbe quella di un triennale a 3,5 milioni di euro per tre stagioni. Un’idea entusiasmante per rinforzare le fasce del Napoli, che soffre la mancanza di imprevedibilità soprattutto in gare molto chiuse.