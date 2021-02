Lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku non finisce con il giudice sportivo: aperta l’inchiesta

Potrebbero presto arrivare novità in merito allo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku di Coppa Italia. La FIGC ha infatti aperto un’inchiesta e nelle prossime ore approfondirà il caso sentendo l’arbitro Valeri. Ecco il comunicato: “Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto questa mattina un procedimento relativo allo scontro verbale andato in scena tra i calciatori Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in occasione di Inter-Milan, match valido per i Quarti di finale di Coppa Italia disputato lo scorso 26 gennaio”.