L’Inter pianifica le mosse per il calciomercato della prossima estate: la società nerazzurra potrebbe sacrificare Hakimi che piace in Premier League. Possibile scambio con il Chelsea

Il calciomercato di gennaio è appena terminato, ma le società di Serie A pianificano già le mosse per la prossima estate. Tra le squadre deluse dalle trattative invernali c’è l’Inter, bloccata dall’indice di liquidità e da cifre irraggiungibili in alcuni affari: uno su tutti lo scambio Dzeko-Sanchez con la Roma. Il club nerazzurro è pronto a rifarsi e potrebbe sacrificare un big per poi portare nuovi innesti nella rosa di mister Conte.

Calciomercato Inter, assalto dalla Premier per Hakimi

Il sacrificato è Achraf Hakimi, tra i migliori in questa prima parte di stagione e seguito da diverse squadre in Premier League. Il terzino, arrivato quest’estate dal Real Madrid, è stato pagato quaranta milioni di euro più altri cinque di bonus: una cifra elevate che dovrà essere superata da chi vorrà accaparrarsi le sue prestazioni. Il marocchino ha già messo a segno sei gol e quattro assist ed è una pedina fondamentale nello scacchiere di Conte.

In Premier seguono la sua stagione alcune big come Arsenal e Manchester City, ma il Chelsea potrebbe avere in casa le risorse per battere la concorrenza e prelevare Hakimi in estate. Superare quaranta milioni è difficile, ma i Blues potrebbero mettere sul tavolo alcune contropartite. I nomi sono quelli di Emerson Palmieri e Tammy Abraham: il terzino azzurro è da sempre un pupillo di Conte, mentre l’attaccante potrebbe finalmente risolvere i problemi in attacco dei nerazzurri.

Classe 1997, Abraham ha già segnato sei gol in 18 presenze in Premier League e colmerebbe il vuoto lasciato dal mancato arrivo di Dzeko. La sua giovane età e le caratteristiche fisiche sarebbero perfette per inserirlo gradualmente nelle rotazioni di Conte, senza sacrificare Lukaku e Lautaro. Emerson è valutato 15 milioni, Abraham circa 25: il totale darebbe proprio i 40 milioni pagati dall’Inter per Hakimi in estate e ai quali il Chelsea dovrebbe comunque aggiungere un conguaglio. Idee di mercato che potrebbero diventare realtà in estate.