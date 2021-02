Juventus e Milan sono molto attente a come si svilupperà la seconda parte di stagione della Lazio: i big potrebbero lasciare

La Juventus e il Milan sono molto attente agli scenari che presenta il calciomercato. Paratici e Maldini sono molto bravi a cogliere le occasioni, anche quando si tratta di giocatori importanti, in grado di alzare di molto il livello qualitativo delle rose. In particolare, l’attenzione è rivolta al campionato italiano, dove sono tanti quelli che si stanno affermando come grandi giocatori. Come per esempio tra le fila della Lazio.

Juventus e Milan, occhi sui gioielli della Lazio

Secondo quanto riferito da ‘Radio Radio‘, in caso di mancata qualificazione alla Champions League, la Lazio potrebbe privarsi dei suoi uomini migliori. Milinkovic Savic e Luis Alberto, infatti, dopo aver ‘assaggiato’ la Coppa dalle grandi orecchie, non vorrebbero perdere nuovamente l’occasione di rigiocarla.

Ecco perché Juventus e Milan sembrano molto attente al campionato della Lazio. L’interesse dei bianconeri per Milinkovic è noto da tempo, e il suo costo si aggira sugli 80 milioni di euro. Maldini, invece, sembra più propenso verso Luis Alberto, che vale sui 55 milioni. Tuttavia, è molto difficile che Lotito ceda alle lusinghe dei club italiani, a differenza delle solite piste estere che apprezzano il gioco della Lazio e i suoi interpreti.