La Juventus pensa già al prossimo calciomercato e potrebbe esserci una nuova offerta per il big: concorrenza agguerrita

Non è stato un avvio semplice di stagione quello vissuto dalla Juventus, che ad agosto ha effettuato una sorta di rivoluzione cambiando tanto sia nello staff tecnico che all’interno della rosa e soprattutto nei primi mesi ha faticato parecchio e sta ancora oggi cercando il suo reale valore.

Il mese di gennaio non è andato poi così male, ma servono ulteriori conferme per dire con certezza che la compagine bianconera si sia definitivamente ripresa. Intanto il Milan è distante sette punti (anche se con una gara in più) e serve una svolta al più presto per poter puntare allo scudetto in maniera definitiva.

Calciomercato Juventus, obiettivo Varane: su di lui c’è anche il PSG

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società continua a pensare al futuro e studia già le nuove mosse per la prossima sessione di calciomercato. Nel mirino dei bianconeri c’è anche Raphael Varane, ma il colpo dal Real Madrid appare tutt’altro che semplice.

Su di lui infatti c’è anche il PSG, così come riportato da ‘Don Balon’. Il difensore guadagna attualmente 8.2 milioni all’anno e ha un contratto in scadenza nel 2022. Leonardo sarebbe pronto a un’offerta shock che potrebbe far nascere un testa a testa con la Juventus.

Ad avere la meglio però potrebbe essere il club di Parigi in quanto Raphael Varane potrebbe ambire a ritornare in Francia.