Calciomercato Napoli, De Laurentiis furioso | Le dichiarazioni su Giuntoli

Nelle ultime ore, si parla molto di possibili ribaltoni in panchina e in società in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis ne ha discusso su Twitter, precisando la situazione: ecco le sue dichiarazioni

Aurelio De Laurentiis torna a parlare e lo fa attraverso il suo profilo Twitter. Il Napoli negli ultimi giorni è al centro dei rumors per il possibile addio di Gennaro Gattuso alla panchina dei partenopei. Il tecnico sembra al passo d’addio al termine della stagione e i rapporti con il patron dei partenopei sembra ormai essersi incrinato. Crescono anche le voci su un possibile addio a Cristiano Giuntoli, ma in questo caso il patron degli Azzurri ha tentato di spegnere subito le notizie con una chiara stoccata.

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, semifinale: inizio di un mese col botto per Napoli ed Atalanta

Calciomercato Napoli, De Laurentiis stoppa l’addio a Giuntoli

Il Presidente del Napoli ha bollato le voci di separazione con Giuntoli come notizia falsa. Ecco le sue dichiarazioni: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”.