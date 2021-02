De Laurentiis programma il futuro del Napoli e lavora per il dopo Gattuso

Le pesanti parole di Rino Gattuso lasciano intravedere una rottura con il presidente Aurelio De Laurentiis e la società. Il tecnico calabrese è molto amato dal gruppo di calciatori azzurri ma il suo addio al termine della stagione è ormai inevitabile.

De Laurentiis rompe con un altro allenatore, dopo i dissapori con Reja, poi con Mazzarri, con Sarri e infine con Ancelotti. La società pensa già al prossimo allenatore per dare il via a un nuovo progetto e tra i nomi che più affascinano De Laurentiis ci sono Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi, come riportato dal Corriere dello Sport.

Calciomercato, De Laurentiis vuole Gasperini | Inzaghi in alternativa

Non mancano gli apprezzamenti per Juric e De Zerbi, ma Gasperini appare il prescelto dal Napoli. L’attuale allenatore dell’Atalanta, però, ha un contratto fino al 2022 e sarà difficile portarlo via da Bergamo, almeno fino al termine del contratto. Anche Inzaghi è una pista complicata. Il tecnico della Lazio sta per rinnovare con i biancocelesti.

De Laurentiis continua a tenerli in cima alla lista, nella speranza che a fine stagione gli equilibri possano cambiare. Nel frattempo dovrà risanare la questione con Gattuso, almeno per arrivare al termine del campionato con un clima adeguato.