Allenamento odierno per la Roma di Fonseca a Trigoria: segnali importanti su Edin Dzeko

La Roma si è allenata questa mattina alle 11 a Trigoria per il primo allenamento post gara. Terzo posto e serenità ritrovata per gli uomini di Fonseca che vengono da due vittorie consecutive contro Spezia e Hellas Verona.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, assalto dalla Premier per un big | Ipotesi scambio con il Chelsea

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, assalto al bomber | Colpo in Serie A

Oggi allenamento su due campi, da una parte i calciatori che sono scesi in campo nell’ultima di campionato, dall’altra quelli che sono rimasti in panchina. La notizia più importante è che Edin Dzeko è tornato ad allenarsi in gruppo. Dopo diversi allenamenti individuali, l’esclusione dal gruppo e le non convocazioni per la rottura con Fonseca, il bosniaco sta tornando a far parte della squadra.

Calciomercato Roma, Dzeko in gruppo | Segnale per giugno

Sembrava ad un passo dall’Inter, nello scambio con Alexis Sanchez, poi però non se n’è fatto nulla e ancora una volta la storia di Dzeko con la Roma continua, almeno fino a giugno. Ma chissà che qualora andasse via il tecnico portoghese, l’attaccante ex Manchester City possa decidere di restare nella Capitale.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, intrigo Conte | Due italiani per l’eredità

Da rilevare anche l’allenamento individuale per Pedro ed El Shaarawy che è tornato a Roma in questa finestra di mercato e potrebbe scendere in campo già contro la Juventus. Terapie invece per Chris Smalling che rischia di non esserci contro i bianconeri.