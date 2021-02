La Roma perde Smalling in difesa in vista del big match contro la Juventus: il giocatore salterà il match a causa di una lesione

Smalling non ce la fa. Il difensore era uscito per infortunio nella sfida contro il Verona. La Roma sperava di recuperarlo nel big match di sabato prossimo contro la Juventus, ma l’ex Manchester United non potrà essere presente. L’inglese si è sottoposto ad esami medici ed è stata riscontrata una lesione al flessore della coscia sinistra. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno, ma evidentemente non sarà a disposizione contro i bianconeri.

Juventus-Roma, out Smalling: si teme lungo stop

La Roma è concentrata sul prossimo big match a Torino contro la Juventus. La squadra di Fonseca tiene molto a questo incontro per cercare di mantenere la terza posizione in classifica e invertire la tendenza negativa contro le grandi squadre. Ma i giallorossi dovranno affrontare questo ostacolo senza Smalling.

Il difensore sarà assente per infortunio a causa di una lesione al flessore della cosci sinistra, procuratasi nella scorsa partita contro il Verona. Si teme un lungo stop (2 o 3 settimane) per l’inglese, che in stagione ha già dato forfait diverse volte a causa di un’infiammazione al ginocchio (in due occasioni), un’intossicazione alimentare e un problema alla caviglia. Probabile che il tecnico per la sfida contro i bianconeri decida di affidarsi all’esperienza di Cristante nella retroguardia, invece che al talento di kumbulla.

E.T.