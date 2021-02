Calciomercato Milan, sfida all'Inter | Colpo gratis dal Napoli

Il Milan e l’Inter potrebbero darsi ‘battaglia’ nei prossimi mesi per ingaggiare a parametro zero un difensore del Napoli

Il Milan e l’Inter si sono comportate in modo molto diverso durante il mercato invernale. Maldini ha preferito completare la squadra di Pioli, garantendogli un acquisto per reparto: Tomori in difesa, Meite a centrocampo e Mandzukic come vice Ibrahimovic. Soprattutto per esigenze economiche, invece, Conte non ha ricevuto ‘regali’ da parte di Marotta & Co.: in estate sarà un’altra musica, e infatti i due club avrebbero messo gli occhi su un difensore del Napoli.

Inter e Milan, occasione a zero dal Napoli

Il difensore in questione è Nikola Maksimovic, in scadenza di contratto nel 2021. Il serbo si è affermato come un ottimo sostituto della coppia titolare Manolas-Koulibaly e spesso è partito titolare, sia con Ancelotti, sia con Gattuso. La trattativa per il rinnovo con il Napoli è in fase di stallo da tempo, anche se l’allenatore partenopeo continua a utilizzarlo con continuità.

Maksimovic è in grado di giocare in una difesa a quattro da centrale e da terzino destro, ma anche da centrale di destra in una difesa a tre. Per il Milan e l’Inter è un’occasione, che potrebbe dar vita a un duello molto interessante. Il difensore serbo al Napoli guadagna intorno ai 2 milioni di euro e per rinnovare chiede almeno 2,8 milioni a stagione.