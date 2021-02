Il calciomercato estivo potrebbe vedere la partenza di alcuni top player, Juventus ed Inter puntano il bomber: ma c’è un altro club

Tra Juventus ed Inter è scontro sempre aperto, in campo e fuori. Ieri sera sono stati i bianconeri a trionfare a San Siro, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo che ribalta il vantaggio nerazzurro firmato Lautaro Martinez. Anche in chiave calciomercato le due squadre si sfidano, contendendosi un bomber della Premier League che potrebbe partire. Occhio però al Barcellona.

Calciomercato Inter e Juventus, cresce la concorrenza per Aguero: c’è anche il Barcellona

A giugno saranno molti i top player ad andare in scadenza di contratto, e tra questi c’è anche Sergio Aguero. Il bomber del Manchester City infatti sembrerebbe vedere il rinnovo sempre più lontano, e diversi club sono alla finestra, come Juventus ed Inter, ma non solo ovviamente.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Cadena Ser’, ci sarebbe anche il Barcellona in corsa per l’attaccante argentino. Infatti l’arrivo di Aguero potrebbe essere un modo per convincere Lionel Messi alla permanenza in blaugrana. Dunque si fa sempre più vasta la gamma di pretendenti al bomber del Manchester City, che porta inevitabilmente ad essere più difficile l’operazione per le italiane.