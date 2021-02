Calciomercato Juventus, due anni sottotono | Ramsey via in estate

Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo: i bianconeri effettuerebbero una plusvalenza

La Juventus negli ultimi anni ha messo a segno diversi acquisti, ma non tutti hanno rispettato le aspettative. E’ il caso di Aaron Ramsey, arrivato a parametro zero dall’Arsenal nell’estate del 2019. Il centrocampista gallese guadagna 8 milioni di euro a stagione, troppo alto considerando l’apporto dato ai bianconeri nelle ultime stagione, anche per i tanti infortuni ricevuti.

Juventus, Ramsey via: rendimento disastroso

L’addio di Ramsey è tutt’altro che scontato. In questa stagione ha segnato due gol e siglato tre assist, in 751′ in Serie A. Il suo contratto scadrà nel 2023, ma l’idea della Juventus è quella di cederlo magari in Premier League, effettuando una plusvalenza. Il club bianconero per assicurarsi il giocatore pagò 4 milioni di euro di commissioni. Le richieste non mancano, anche perché in Inghilterra con la maglia dell’Arsenal si è ben comportato nonostante i continui problemi fisici.

La Juventus spera di ricavarci sui 20 milioni di euro, tutta plusvalenza più il risparmio sull’ingaggio. La pandemia non permette ai club di fare follie per chi non si è sportivamente comportato in maniera ottimale. Anche la scorsa stagione il rendimento non è stato buono, pochi gol e pochissimi assist oltre alla sensazione che sia un pesce fuor d’acqua nel centrocampo bianconero.