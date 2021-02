Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole Gasperini | Scontro in società!

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sembrano avere idee diverse su chi dovrà essere il prossimo allenatore del Napoli

Le due sconfitte consecutive del Napoli questa stagione in Supercoppa con la Juventus e in Serie A con il Verona, hanno accentuato i malumori di Aurelio De Laurentiis. Gattuso ha poi battuto lo Spezia in Coppa Italia e il Parma, ma lo sfogo di domenica nel postpartita ha dato il via a una serie di considerazioni sul suo futuro. Difficilmente rinnoverà il suo contratto coi partenopei e il presidente e Giuntoli sono all’opera per affidare la panchina del Napoli a un altro allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, proposto allo Zenit | Centrocampista in Russia

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione gratis | Il Real Madrid lo libera

Napoli, divergenze tra De Laurentiis e Giuntoli

De Laurentiis e Giuntoli sono di parere diverso rispetto alla scelta del nuovo allenatore. Il direttore sportivo sembra attratto dall’idea di Ivan Juric, che si sta ben comportando alla guida del Verona. L’allenatore scaligero ritroverebbe anche Rrahmani e il Napoli sta pensando anche di acquistare Mattia Zaccagni.

Tuttavia, il presidente del Napoli vorrebbe procedere per la sua strada. Il profilo preferito è Gian Piero Gasperini, allenatore che ha reso -grazie a un’ottima società alle spalle- l’Atalanta una delle big della Serie A. A De Laurentiis piace da quando Walter Mazzarri era in procinto di lasciare il Napoli, poi restò. Un altro pensiero è stato fatto all’inizio del secondo anno di Ancelotti, quando s’iniziarono a notare le prime crepe nel progetto. Una specie di ‘scontro’ che attende la sua conclusione.