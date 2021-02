Il futuro di Gattuso al Napoli è sempre più in bilico: come sostituto sembra prendere quota Spalletti, che può portare un nome dall’Inter

Periodo di tensione in casa Napoli. La stagione altalenante degli azzurri ha spinto il Presidente Aurelio De Laurentiis a sondare altri possibili nomi per un eventuale cambio in panchina. Le parole polemiche di Gattuso, nel post-partita con il Parma, nei confronti della società potrebbero contribuire pesantemente a segnare la fine del suo percorso in terra campana. Il patron, inoltre, starebbe pensando, in sede di calciomercato, ad un’opzione per la guida tecnica che ha già allenato diverse volte in Serie A.

Calciomercato Napoli, arriva Spalletti insieme a Vecino

Il Napoli potrebbe cambiare allenatore nel corso di questa stagione. I rapporti tra Gattuso e la società non sono idilliaci e non è detto si riesca a trovare un punto di equilibrio per proseguire insieme, almeno fino al termine del campionato. De Laurentiis, nel frattempo, ha già cominciato a studiare possibili profili alternativi per un eventuale rimpiazzo dell’ex Milan e tra le varie possibilità pare esserci anche Luciano Spalletti. Il tecnico è libero dall’ultima esperienza sulla panchina dell’Inter terminata il 30 maggio 2019 e ha già dimostrato in passato di sapersi adattare bene nelle varie situazioni, anche a stagione in corso.

Il toscano, inoltre, se dovesse approdare agli azzurri, potrebbe chiedere subito come primo rinforzo un giocatore della massima serie: si tratta di Matias vecino, centrocampista in forza alla sua ex squadra su cui ci sarebbe anche l’interesse del Porto. L’uruguagio è l’uomo della Champions League dei nerazzurri, conquistata proprio insieme a Spalletti nella stagione 2017-18 tramite un suo gol di testa nello scontro diretto contro la Lazio. Situazione da monitorare, in attesa di ulteriori sviluppi.

E.T.