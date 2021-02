L’Inter e la Roma, nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbero fiondarsi su Antonin Barak, centrocampista centrale del Verona di Ivan Juric. Il giocatore veste la maglia del club scaligero in prestito con obbligo di riscatto condizionato dall’Udinese: tutte le ultime di calciomercato



L’Inter si guarda intorno in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I nerazzurri, che hanno diversi contratti in scadenza e molti elementi sulla lista dei trasferimenti, potrebbero tuffarsi su una rivelazione di questa stagione del campionato italiano di Serie A.

Stiamo parlando di Antonin Barak, centrocampista centrale di proprietà dell’Udinese in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Verona di Ivan Juric. Il giocatore originario della Repubblica Ceca, classe 1994, sta ritrovando i livelli dei suo primi mesi in Italia, dove veniva considerato un astro nascente del nostro campionato. In questa stagione infatti, in 17 presenze collezionate, Barak ha già messo a segno 4 gol conditi da un assist servito ai compagni.

Calciomercato Inter, su Barak c’è anche la Roma | Le cifre dell’affare

Un centrocampista con il dinamismo di Barak potrebbe far molto comodo anche alla Roma di Paulo Fonseca, a caccia di rinforzi di livello in vista della prossima estate. Barak ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, una cifra non particolarmente alta, ma in casa Inter molto dipenderà dalla situazione societaria e dall’eventuale ingresso di nuovi partner e capitali nel club nerazzurro.