L’Inter non smette di lavorare sul calciomercato e arriva una bomba dalla Spagna: la richiesta a sorpresa del Real Madrid

Dopo un avvio incerto, l’Inter sta provando a rialzarsi ma non ha ancora trovato la giusta quadra e la continuità necessaria per impressionare. I nerazzurri continuano ad avere qualche difficoltà di troppo e martedì hanno rimediato una sconfitta casalinga contro la Juventus in Coppa Italia, che rischia di compromettere un’altra competizione.

Dopo l’eliminazione dalle coppe internazionali, infatti, i ragazzi allenati da Antonio Conte devono tentare il tutto per tutto in Italia ma ora c’è bisogno di ribaltare la sconfitta per 1-2 con i bianconeri per non perdere di vista un altro obiettivo. In Serie A invece continua l’inseguimento al Milan che ha un vantaggio di due punti.

Calciomercato Inter, addio a Barella per cancellare il debito per Hakimi: in cambio c’è Mariano Diaz

La squadra vuole rialzarsi in maniera definitiva per chiudere in bellezza questi quattro mesi di stagione, magari provando a riportare un titolo dopo dieci anni dall’ultima volta. La società intanto continua a lavorare sul futuro e spunta un’operazione a sorpresa dalla Spagna.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, il Real Madrid vorrebbe azzerare il debito relativo alla cessione di Hakimi e per farlo potrebbe chiedere in cambio Barella, che può essere l’erede di Modric in ‘Blancos’.

Per bilanciare il tutto, Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto anche Mariano Diaz che nell’Inter diventerebbe il vice Lukaku.